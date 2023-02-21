Щукин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Логинов Федот Никитич
Рождение ребёнка
06.10.1800
Сын: Щукин Роман Павлович
Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Щукин Пантелеймон Павлович
Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Щукин Федор Павлович
Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
?.01.1812
Сын: Щукин Тихон Павлович
Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Щукин Никон Павлович
Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна
Бракосочетание
09.05.1821
Жена: Щукина Ирина Степановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Анна Климентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1830