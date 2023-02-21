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Щукин Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Логинов Федот Никитич

Мать: Логинова Неонилла Федотовна

Рождение ребёнка
06.10.1800

Сын: Щукин Роман Павлович

Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Щукин Пантелеймон Павлович

Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Щукин Федор Павлович

Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Щукин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1812

Сын: Щукин Тихон Павлович

Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Щукин Никон Павлович

Мать ребёнка: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.05.1821

Жена: Щукина Ирина Степановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Анна Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1830
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