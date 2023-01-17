Щукин Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Щукин Павел Васильевич
Мать: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мариамна Григорьевна
Мать ребёнка: Щукина Ефимия Тихоновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Щукина Ефимия Тихоновна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Щукина Ефимия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Ефимия Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно