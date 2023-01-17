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Щукин Григорий Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Щукин Павел Васильевич

Мать: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мариамна Григорьевна

Мать ребёнка: Щукина Ефимия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Щукина Ефимия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щукин Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Щукина Ефимия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Ефимия Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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