Щукина Ефимия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Ефимия Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мариамна Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щукин Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Щукин Григорий Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Григорий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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