Щукин Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Щукин Федор Павлович
Мать: Щукина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Климовских Анна Андреевна
Мать ребёнка: Щукина Елизавета Ильинична
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Щукина Елизавета Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно