Щукина Елизавета Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Елизавета Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Климовских Анна Андреевна

Отец ребёнка: Щукин Андрей Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Щукин Андрей Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Андрей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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