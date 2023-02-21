Щукина Елизавета Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Климовских Анна Андреевна
Отец ребёнка: Щукин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Щукин Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно