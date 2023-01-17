Кондюрина (Волкова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти08.02.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кондюрин Ефрем Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кондюрин Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1799
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Крещение
25.07.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1800
Сын: Кондюрин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Щекалева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
30.11.1803
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Крещение
04.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник разходчик Ефим Вавилов
Крещение
12.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Кирил Кондюрин
Рождение ребёнка
02.11.1806
Сын: Кондюрин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1810