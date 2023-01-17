Кондюрина (Волкова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Волкова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

08.02.1810

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1793

Муж: Кондюрин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кондюрин Ефрем Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кондюрин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1799

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.07.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1800

Сын: Кондюрин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Щекалева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1803

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник разходчик Ефим Вавилов
Крещение
12.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Кирил Кондюрин
Рождение ребёнка
02.11.1806

Сын: Кондюрин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
08.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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