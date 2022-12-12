Кондюрин Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1806
Дата смерти26.01.1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1806
Крещение
07.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: разходчика Федора Жукова жена Фекла
Место жительства
Неизвестно
Похороны
26.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
26.01.1807