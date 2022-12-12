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Кондюрин Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.11.1806

Дата смерти

26.01.1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1806

Отец: Кондюрин Григорий Андреевич

Мать: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: разходчика Федора Жукова жена Фекла
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
26.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
26.01.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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