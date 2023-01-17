Кондюрин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Бракосочетание
До 1793
Жена: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кондюрин Ефрем Григорьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кондюрин Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1799
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1800
Сын: Кондюрин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Крещение
03.12.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Щекалева Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1803
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1806
Сын: Кондюрин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Бракосочетание
18.11.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Конторщик Камбарского завода
Смерть
Неизвестно