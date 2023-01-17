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Кондюрин Григорий Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: Кондюрина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1793

Жена: Кондюрина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кондюрин Ефрем Григорьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кондюрин Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1799

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.06.1800

Сын: Кондюрин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.12.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Щекалева Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1803

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1806

Сын: Кондюрин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.11.1810

Жена: Кондюрина Феодосия Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Конторщик Камбарского завода
Смерть
Неизвестно
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