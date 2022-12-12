Кондюрина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кондюрин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дьякова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно