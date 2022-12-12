Кондюрина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кондюрин Федот Андреевич

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кондюрин Мирон Андреевич

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кондюрин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дьякова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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