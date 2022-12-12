Кондюрин Мирон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти16.11.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Иоакинфиевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кондюрин Авраам Миронович
Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Иоакинфиевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Иоакинфиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.11.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.11.1821