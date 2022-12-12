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Кондюрин Мирон Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1765

Дата смерти

16.11.1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: Кондюрина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кондюрин Иван Миронович

Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Иоакинфиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кондюрин Авраам Миронович

Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Иоакинфиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кондюрин Павел Миронович

Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Иоакинфиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Матрона Иоакинфиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.11.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.11.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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