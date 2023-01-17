Кондюрина Матрона Иоакинфиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрина Матрона Иоакинфиевна

Кондюрина Матрона Иоакинфиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Между 1831 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кондюрин Иван Миронович

Отец ребёнка: Кондюрин Мирон Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кондюрин Авраам Миронович

Отец ребёнка: Кондюрин Мирон Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кондюрин Павел Миронович

Отец ребёнка: Кондюрин Мирон Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Игнатия Федорова Китаева сын Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Мирон Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1831 и 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close