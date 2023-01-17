Кондюрина Матрона Иоакинфиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиМежду 1831 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кондюрин Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кондюрин Авраам Миронович
Отец ребёнка: Кондюрин Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кондюрин Мирон Андреевич
Крещение
21.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Игнатия Федорова Китаева сын Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1831 и 1834