Дьякова (Кондюрина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Кондюрина) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: Кондюрина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1800

Муж: Дьяков Иван Максимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1801

Сын: Дьяков (?) Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1803

Сын: Дьяков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Дьяков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1806

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.04.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Дьяков Иван Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дьяков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вавилова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дьяков Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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