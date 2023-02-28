Дьякова (Кондюрина) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
09.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1801
Сын: Дьяков (?) Иванович
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Крещение
02.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1803
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Рождение ребёнка
16.09.1806
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Крещение
17.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.04.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дьяков Иван Иванович
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вавилова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дьяков Иван Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858