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Дьяков Михаил Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

03.06.1846

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дьяков Иван Максимович

Мать: Дьякова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Зайцева Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Дьякова Параскева Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Параскева Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.06.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Чахоткой
Похороны
04.06.1846
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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