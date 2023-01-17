Дьяков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти03.06.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дьяков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Зайцева Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Дьякова Параскева Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1846
Причина смерти: Чахоткой
Похороны
04.06.1846
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя