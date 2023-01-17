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Дьякова Параскева Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

20.01.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Зайцева Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Дьяков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
20.01.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От рождения младенца
Похороны
21.01.1846
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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