Дьякова Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти20.01.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Зайцева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Дьяков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1846
Причина смерти: От рождения младенца
Похороны
21.01.1846
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя