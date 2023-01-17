Дьяков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.10.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
08.10.1803
Отец: Дьяков Иван Максимович
Крещение
12.10.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1825
Жена: Дьякова Ксения Федоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин Алексий Иванов Кошилин
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Колотова Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евпраксия Андреевна
Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна
Крещение
09.12.1856
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно