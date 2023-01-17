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Дьяков Андрей Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.10.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1803

Отец: Дьяков Иван Максимович

Мать: Дьякова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.10.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1825

Жена: Дьякова Ксения Федоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин Алексий Иванов Кошилин
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Колотова Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евпраксия Андреевна

Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Дьяков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Дьякова Ефимия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.12.1856
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Ефимия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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