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Дьякова Ксения Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1814 и 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.
1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1825

Муж: Дьяков Андрей Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин Алексий Иванов Кошилин
Крещение
18.06.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Назар Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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