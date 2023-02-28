Колотова (Дьякова) Пелагия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Дьякова) Пелагия Андреевна

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Место рождения

Камбарка

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дьяков Андрей Иванович

Мать: Дьякова Ефимия Максимовна

Бракосочетание
12.02.1849

Муж: Колотов Макар Гавриилович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте заводский мастеровый Тит Адрианов Долматов
Крещение
12.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колотов Павел Макарович

Отец ребёнка: Колотов Макар Гавриилович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Колотов Макар Гавриилович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Макаровна

Отец ребёнка: Колотов Макар Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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