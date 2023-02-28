Колотова (Дьякова) Пелагия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дьяков Андрей Иванович
Бракосочетание
12.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте заводский мастеровый Тит Адрианов Долматов
Крещение
12.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Колотов Макар Гавриилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Колотов Макар Гавриилович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Макаровна
Отец ребёнка: Колотов Макар Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно