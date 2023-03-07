Дьяков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Дьяков Иван Максимович
Бракосочетание
06.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | тысецкой служитель Иван Кондюрин и поезжане Андрей Иванов Дьяков, Лев Манохин, Горбатовскаго уезда села Полца економической крестьянин Василий Ларионов Рябов и вместо их росписался заво... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1829
Сын: Дьяков Иларион Тимофеевич
Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
03.08.1831
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.11.1844
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно