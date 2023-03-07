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Дьяков Тимофей Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Дьяков Иван Максимович

Мать: Дьякова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1825

Жена: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | тысецкой служитель Иван Кондюрин и поезжане Андрей Иванов Дьяков, Лев Манохин, Горбатовскаго уезда села Полца економической крестьянин Василий Ларионов Рябов и вместо их росписался заво... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1829

Сын: Дьяков Иларион Тимофеевич

Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.08.1831

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дьяков Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дьяков Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.11.1844

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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