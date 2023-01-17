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Дьяков Иларион Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.04.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1829

Отец: Дьяков Тимофей Иванович

Мать: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Агрипина Андреева Козловых
Крещение
31.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Тимофея Трофимова Парыгина жена Евдокия Сидорова
Рождение ребёнка
28.02.1849

Дочь: Мариамна Илларионовна

Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Устина Иларионовна

Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1852

Дочь: Татьяна Иларионовна

Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Дьяков Александр Иларионович

Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1857

Сын: Дьяков Иван Иларионович

Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Анисия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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