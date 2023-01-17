Дьяков Иларион Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.04.1829
Отец: Дьяков Тимофей Иванович
Крещение
22.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Агрипина Андреева Козловых
Крещение
31.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Тимофея Трофимова Парыгина жена Евдокия Сидорова
Рождение ребёнка
28.02.1849
Дочь: Мариамна Илларионовна
Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна
Крещение
28.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Устина Иларионовна
Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1852
Дочь: Татьяна Иларионовна
Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дьяков Александр Иларионович
Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
30.05.1857
Мать ребёнка: Дьякова Анисия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьякова Анисия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно