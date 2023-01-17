Дьякова (Парыгина) Анисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Крещение
26.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.02.1849
Дочь: Мариамна Илларионовна
Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Устина Иларионовна
Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.01.1852
Дочь: Татьяна Иларионовна
Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дьяков Александр Иларионович
Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.05.1857
Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно