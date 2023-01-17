Дьякова (Парыгина) Анисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Парыгина) Анисия Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Парыгин Андрей Филиппович

Мать: Парыгина Степанида Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.02.1849

Дочь: Мариамна Илларионовна

Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Устина Иларионовна

Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1852

Дочь: Татьяна Иларионовна

Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Дьяков Александр Иларионович

Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1857

Сын: Дьяков Иван Иларионович

Отец ребёнка: Дьяков Иларион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Иларион Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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