Парыгина (Бабикова) Степанида Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарыгина (Бабикова) Степанида Родионовна

Парыгина (Бабикова) Степанида Родионовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Бабиков Родион Терентьевич

Мать: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1811

Муж: Парыгин Андрей Филиппович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Сын: Парыгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1816

Сын: Парыгин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Парыгин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дьякова Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.04.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close