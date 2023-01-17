Парыгина (Бабикова) Степанида Родионовна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
03.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
?.01.1816
Сын: Парыгин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дьякова Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Филиппович
Крещение
02.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.04.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно