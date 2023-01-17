Парыгин Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
22.11.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1843
Сын: Парыгин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна
Рождение ребёнка
22.11.1844
Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна
Рождение ребёнка
09.02.1849
Сын: Парыгин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна
Рождение ребёнка
07.04.1850
Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Парыгин Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно