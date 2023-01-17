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Парыгин Матвей Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Парыгин Андрей Филиппович

Мать: Парыгина Степанида Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.11.1840

Жена: Парыгина Харитина Сидоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1843

Сын: Парыгин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.11.1844

Сын: Парыгин Платон Матвеевич

Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Парыгин Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1849

Сын: Парыгин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1850

Сын: Парыгин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Парыгин Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Парыгина Харитина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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