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Парыгин Иван Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Парыгин Андрей Филиппович

Мать: Парыгина Степанида Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.08.1836

Сын: Парыгин Дементий Иванович

Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1843

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Парыгин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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