Парыгин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
29.08.1836
Сын: Парыгин Дементий Иванович
Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Ивановна
Крещение
26.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1843
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850