Парыгина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1836
Сын: Парыгин Дементий Иванович
Отец ребёнка: Парыгин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.1843
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Парыгин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Парыгин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858