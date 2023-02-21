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Парыгина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1836

Сын: Парыгин Дементий Иванович

Отец ребёнка: Парыгин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1843

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Парыгин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Парыгин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Парыгин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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