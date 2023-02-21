Бабикова Варвара Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бабиков Никита Родионович
Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Хохлова Анна Родионовна
Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зайцова Саломея Родионовна
Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шуравина Домника Родионовна
Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бабиков Георгий Родионович
Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Парыгина Степанида Родионовна
Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно