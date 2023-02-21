Бабикова Варвара Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабикова Варвара Терентьевна

Бабикова Варвара Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бабиков Никита Родионович

Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Хохлова Анна Родионовна

Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зайцова Саломея Родионовна

Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шуравина Домника Родионовна

Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бабиков Георгий Родионович

Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Парыгина Степанида Родионовна

Отец ребёнка: Бабиков Родион Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Родион Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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