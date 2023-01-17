Хохлова (Бабикова) Анна Родионовна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Крещение
19.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1806
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мариамна Степановна
Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1818
Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно