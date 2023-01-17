Хохлова (Бабикова) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Бабикова) Анна Родионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бабиков Родион Терентьевич

Мать: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1800

Муж: Хохлов Степан Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1806

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хохлов Егор Степанович

Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мариамна Степановна

Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1818

Сын: Хохлов Савва Степанович

Отец ребёнка: Хохлов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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