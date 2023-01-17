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Хохлов Савва Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1818

Отец: Хохлов Степан Иванович

Мать: Хохлова Анна Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Молебскаго завода служитель Артемий Савинов Шылов
Смерть
Неизвестно
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