Хохлов Савва Степанович
Место рождения
Дата рождения18.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1818
Отец: Хохлов Степан Иванович
Мать: Хохлова Анна Родионовна
Крещение
19.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Молебскаго завода служитель Артемий Савинов Шылов
Смерть
Неизвестно