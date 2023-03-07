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Хохлов Степан Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Хохлов Иван

Мать: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1800

Жена: Хохлова Анна Родионовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1806

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Вдовы Екатерины Лысовых дочь девка Ирина
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хохлов Егор Степанович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мариамна Степановна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1818

Сын: Хохлов Савва Степанович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1829
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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