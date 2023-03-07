Хохлов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Хохлов Иван
Мать: Хохлова Марфа Тихоновна
Бракосочетание
03.02.1800
Жена: Хохлова Анна Родионовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1806
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна
Крещение
12.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Вдовы Екатерины Лысовых дочь девка Ирина
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мариамна Степановна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
18.01.1818
Мать ребёнка: Хохлова Анна Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829