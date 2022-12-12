Хохлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Прохорова Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шутова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Марфа Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804