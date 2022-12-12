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Хохлов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Хохлов Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хохлов Степан Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Прохорова Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шутова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Марфа Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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