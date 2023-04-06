Шутова (Хохлова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Хохлов Иван
Мать: Хохлова Марфа Тихоновна
Бракосочетание
02.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Турыгин Филипп Никитич
Бракосочетание
18.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Шутов Ананий Евсевиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Иван Ананьевич
Отец ребёнка: Шутов Ананий Евсевиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно