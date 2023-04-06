Шутова (Хохлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Хохлова) Мария Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Хохлов Иван

Мать: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.03.1810

Муж: Турыгин Филипп Никитич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Турыгин Захар Филиппович

Отец ребёнка: Турыгин Филипп Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1821

Муж: Шутов Ананий Евсевиевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шутов Нестор Ананьевич

Отец ребёнка: Шутов Ананий Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Шутов Ананий Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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