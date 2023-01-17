Турыгин Филипп Никитич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти14.04.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
02.03.1810
Жена: Шутова Мария Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Шутова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.04.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.04.1820
Причина смерти: Худобой