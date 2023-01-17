Турыгин Филипп Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурыгин Филипп Никитич

Турыгин Филипп Никитич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

14.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Турыгин Никита Трифонович

Мать: Турыгина Дарья Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.03.1810

Жена: Шутова Мария Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Турыгин Захар Филиппович

Мать ребёнка: Шутова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
14.04.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.04.1820
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close