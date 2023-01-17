Турыгин Захар Филиппович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Турыгин Филипп Никитич
Мать: Шутова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Турыгин Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Турыгина Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Турыгина Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шутова Анна Захаровна
Мать ребёнка: Турыгина Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Турыгин Николай Захарович
Мать ребёнка: Турыгина Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Турыгин Григорий Захарович
Мать ребёнка: Турыгина Екатерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно