Турыгина Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Турыгин Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Турыгин Петр Захарович

Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шутова Анна Захаровна

Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Турыгин Николай Захарович

Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Турыгин Григорий Захарович

Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Захар Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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