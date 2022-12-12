Турыгина Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Турыгин Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шутова Анна Захаровна
Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Турыгин Николай Захарович
Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Турыгин Григорий Захарович
Отец ребёнка: Турыгин Захар Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно