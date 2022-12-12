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Шутов Ананий Евсевиевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Шутов Евсевий Андреевич

Мать: Шутова Мавра Феофилактовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.02.1821

Жена: Шутова Мария Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шутов Нестор Ананьевич

Мать ребёнка: Шутова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Шутова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова 1-я Шутова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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