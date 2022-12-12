Шутов Ананий Евсевиевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
18.02.1821
Жена: Шутова Мария Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Шутова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Иван Ананьевич
Мать ребёнка: Шутова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова 1-я Шутова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно