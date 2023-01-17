Шутова Мавра Феофилактовна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Евсевиевна
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шутов Григорий Евсевиевич
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Шутов Прокопий Евсевиевич
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Акилина Евсевиевна
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно