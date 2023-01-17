Шутова Мавра Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Мавра Феофилактовна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Евсевиевна

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Шутов Григорий Евсевиевич

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шутов Прокопий Евсевиевич

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шутов Ананий Евсевиевич

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Акилина Евсевиевна

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шутов Максим Евсевиевич

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шутов Петр Евсевиевич

Отец ребёнка: Шутов Евсевий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Евсевий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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