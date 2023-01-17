Черепанова (Шутова) Ефимия Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Шутова) Ефимия Евсевиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шутов Евсевий Андреевич

Мать: Шутова Мавра Феофилактовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Черепанов Степан Петрович

Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1804

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1804

Сын: Усов Петр Петрович

Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1806

Дочь: Ефросиния Петровна

Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1806

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1812

Сын: Черепанов Максим Петрович

Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Черепанов Яков Петрович

Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Петр Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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