Черепанова (Шутова) Ефимия Евсевиевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1801
Сын: Черепанов Степан Петрович
Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
25.12.1804
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
25.12.1804
Сын: Усов Петр Петрович
Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
29.05.1806
Дочь: Ефросиния Петровна
Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
29.05.1806
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
?.02.1812
Сын: Черепанов Максим Петрович
Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Черепанов Петр Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно