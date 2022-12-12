Черепанов Петр Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1801
Сын: Черепанов Степан Петрович
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Рождение ребёнка
25.12.1804
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Рождение ребёнка
25.12.1804
Сын: Усов Петр Петрович
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Крещение
01.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1806
Дочь: Ефросиния Петровна
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Рождение ребёнка
29.05.1806
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Крещение
25.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1812
Сын: Черепанов Максим Петрович
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно