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Черепанов Петр Фаддеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Мать: Черепанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Черепанов Степан Петрович

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1804

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1804

Сын: Усов Петр Петрович

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1806

Дочь: Ефросиния Петровна

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1806

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1812

Сын: Черепанов Максим Петрович

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Черепанов Яков Петрович

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Ефимия Евсевиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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