Черепанова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти27.01.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мичкова Марфа Фаддеевна
Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Климовских Феодосия Фаддеевна
Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черепанов Федор Фаддеевич
Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Черепанов Андрей Фаддеевич
Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
27.01.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
27.01.1816