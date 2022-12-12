Черепанова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

27.01.1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Черепанов Петр Фаддеевич

Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мичкова Марфа Фаддеевна

Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Климовских Феодосия Фаддеевна

Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Черепанов Федор Фаддеевич

Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Черепанов Андрей Фаддеевич

Отец ребёнка: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
27.01.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
27.01.1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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