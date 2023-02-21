Мичкова (Усова) Марфа Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичкова (Усова) Марфа Фаддеевна

Мичкова (Усова) Марфа Фаддеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Мать: Черепанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1800

Сын: Мичков Максим Филиппович

Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.12.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1807

Сын: Мичков Козма Филиппович

Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1810

Дочь: Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Зиновия Филипповна

Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Филипп Федотович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close