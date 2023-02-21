Мичкова (Усова) Марфа Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
24.01.1800
Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович
Крещение
30.12.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1807
Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович
Рождение ребёнка
14.06.1810
Дочь: Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Зиновия Филипповна
Отец ребёнка: Мичков Филипп Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно