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Мичков Максим Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.01.1800

Дата смерти

08.03.1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1800

Отец: Мичков Филипп Федотович

Мать: Мичкова Марфа Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Петр Федоров Усов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
08.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.03.1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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