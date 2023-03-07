Мичков Максим Филиппович
Место рождения
Дата рождения24.01.1800
Дата смерти08.03.1800
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1800
Отец: Мичков Филипп Федотович
Мать: Мичкова Марфа Фаддеевна
Крещение
24.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Петр Федоров Усов
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.03.1800