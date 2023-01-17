Мичков Филипп Федотович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Мичков Федот Саввич
Рождение ребёнка
24.01.1800
Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна
Крещение
20.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1807
Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна
Рождение ребёнка
14.06.1810
Дочь: Акилина Филипповна
Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Зиновия Филипповна
Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Марфа Фаддеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно