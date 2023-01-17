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Мичков Филипп Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Мичков Федот Саввич

Мать: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1800

Сын: Мичков Максим Филиппович

Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1807

Сын: Мичков Козма Филиппович

Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1810

Дочь: Акилина Филипповна

Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Зиновия Филипповна

Мать ребёнка: Мичкова Марфа Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Марфа Фаддеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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