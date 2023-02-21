Мичкова Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич
Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Серюлева Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Климовских Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичков Федот Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно