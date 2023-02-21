Мичкова Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичкова Варвара Яковлевна

Мичкова Варвара Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Мичков Игнатий Федотович

Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мичков Филипп Федотович

Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мичков Михаил Федотович

Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Серюлева Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Климовских Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Мичков Федот Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Федот Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close