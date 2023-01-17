Серюлева (Мичкова) Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серюлева (Мичкова) Дарья Федотовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Мичков Федот Саввич

Мать: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1800

Муж: Серюлев Иван Агапович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1800

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1802

Дочь: Климовских Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1804

Сын: Серюлев Давид Иванович

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1806

Сын: Серюлев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Серюлев Иван Иванович

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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