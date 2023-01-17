Серюлева (Мичкова) Дарья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Мичков Федот Саввич
Бракосочетание
31.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1800
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Рождение ребёнка
24.03.1802
Дочь: Климовских Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Рождение ребёнка
?.06.1804
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Рождение ребёнка
18.07.1806
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Крещение
16.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Агапович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно