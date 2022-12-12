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Серюлев Давид Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1804

Отец: Серюлев Иван Агапович

Мать: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петровых Дмитрий Давидович

Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Серюлев Андрей Давидович

Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Петровых Кирилл Давидович

Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Петровых Николай Давидович

Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серюлева Анна Саввична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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