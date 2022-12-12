Серюлев Давид Иванович
Место рождения
Дата рождения?.06.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1804
Отец: Серюлев Иван Агапович
Мать: Серюлева Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петровых Дмитрий Давидович
Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петровых Кирилл Давидович
Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична
Рождение ребёнка
1837
Сын: Петровых Николай Давидович
Мать ребёнка: Серюлева Анна Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серюлева Анна Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно