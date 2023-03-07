Серюлев Андрей Давидович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Серюлев Давид Иванович
Мать: Серюлева Анна Саввична
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Серюлева Ульяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Серюлева Ульяна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно