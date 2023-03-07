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Серюлев Андрей Давидович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Серюлев Давид Иванович

Мать: Серюлева Анна Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Серюлев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Серюлева Ульяна Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Серюлева Ульяна Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серюлева Ульяна Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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