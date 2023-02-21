Серюлева Анна Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петровых Дмитрий Давидович
Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петровых Кирилл Давидович
Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Петровых Николай Давидович
Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно