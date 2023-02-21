Серюлева Анна Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серюлева Анна Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Петровых Дмитрий Давидович

Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Серюлев Андрей Давидович

Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Петровых Кирилл Давидович

Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Петровых Николай Давидович

Отец ребёнка: Серюлев Давид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серюлев Давид Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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