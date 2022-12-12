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Петровых Кирилл Давидович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Серюлев Давид Иванович

Мать: Серюлева Анна Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1862

Жена: Петровых Анна Сильвестровна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серюлева Татьяна Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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