Серюлев Иван Агапович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиМежду 1827 и 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
31.01.1800
Жена: Серюлева Дарья Федотовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1800
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Крещение
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1802
Дочь: Климовских Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
?.06.1804
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
18.07.1806
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1828