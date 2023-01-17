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Серюлев Иван Агапович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Между 1827 и 1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Серюлев Агап Федорович

Мать: Серюлева Гликерия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1800

Жена: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1800

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1802

Дочь: Климовских Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1804

Сын: Серюлев Давид Иванович

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1806

Сын: Серюлев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Серюлев Иван Иванович

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1828
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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