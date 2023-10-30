Серюлева (Шаимова) Гликерия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
10.10.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Хахилева Екатерина Агаповна
Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Вавилова Марфа Агаповна
Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно