Серюлева (Шаимова) Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серюлева (Шаимова) Гликерия Григорьевна

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Шаимов Григорий Федотович

Мать: Шаимова Мавра Агафоновна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
10.10.1777

Муж: Серюлев Агап Федорович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1778

Сын: Серюлев Иван Агапович

Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Хахилева Екатерина Агаповна

Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Вавилова Марфа Агаповна

Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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