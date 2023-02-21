Шаимова Мавра Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова Мавра Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Шаимов Карп Григорьевич

Отец ребёнка: Шаимов Григорий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Серюлева Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Шаимов Григорий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Шаимов Григорий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Григорий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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