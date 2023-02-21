Шаимова Мавра Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Серюлева Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно